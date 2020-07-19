كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تبلغ عن أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت اليابان عن 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ولكن لم تحدث وفيات، بحسب وزارة الصحة في البلاد.

وقد أصيب ما لا يقل عن 25354 شخصًا في اليابان، حيث يبلغ عدد القتلى 998.

وفي العاصمة، تم تأكيد 290 حالة يوم السبت، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تجاوزت فيه المدينة 200 حالة جديدة. يوم الجمعة، أبلغت طوكيو عن 293 إصابة، وهي أعلى زيادة لها في يوم واحد.

وقد أبلغت طوكيو عن 9223 حالة خلال الوباء.

وعلي صعيد آخر، قال مسؤولون في محافظة أوكيناوا، إن اثنين من العسكريين الأمريكيين المتمركزين في جزيرة أوكيناوا اليابانية أظهروا نتائج إيجابية للفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

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وقد ثبت إصابة حوالي 143 شخص من أفراد الجيش الأمريكي وعائلاتهم في اليابان بالفيروس منذ 1 يوليو.

وكانت آخر الحالات من قاعدة فوتينما في أوكيناوا، بينما انتشرت الحالات الأخرى عبر ست منشآت عسكرية أمريكية عبر اليابان.

وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو يوم الجمعة إنه طلب من الولايات المتحدة اختبار جميع الأفراد العسكريين الذين يصلون إلى البلاد، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض أم لا.

وتم عزل أفراد الجيش الأمريكي في أوكيناوا افتراضيًا بعد ظهور عشرات الحالات في العديد من قواعد مشاة البحرية الأمريكية هناكيحظر أمر الإغلاق، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، كل حركة خارج القاعدة تقريبا لعشرات الآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين في القواعد ما لم يوافق عليها ضابط برتبة مقدم أو أعلى.

