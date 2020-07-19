جمال الدبوز يثير الجدل بتشبيه المغاربة بـ”البقر الوحشي” – فيديو

أثار مقطع فيديو للفنان الكوميدي، جمال الدبوز، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعدما شبه فيه مغاربة فرنسا بالبقر الوحشي.

وانتشر، في الساعات الماضية، مقطع فيديو ليس بحديث، يوثق لحلول الدبوز، قبل أزيد من سنتين، ضيفا على القناة الفرنسية الثانية، حيث تحدث بسخرية عن الطريقة، التي يسافر بها المغاربة في العطلة، مشبها إياهم بالبقر الوحشي، الذي من الضروري أن يرعى وسط قطيع، في إشارة إلى أنهم يسافرون بأعداد كبيرة في اليوم نفسه.

وقال الدبوز في مقطع الفيديو أن الإسبانين يكرهون المغاربة، الذين يسافرون برا من فرنسا إلى بلدهم، مروجا إلى أنهم يستغلون محطات الاستراحة من أجل الدخول إلى المرحاض فقط من دون شراء أي شيء.

ودفعت “إهانة الدبوز لأبناء بلده، نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن حملة هجوم عليه، معتبرين أنه يتعامل مع المغرب كبقرة حلوب، يحاول استغلالها في كسب المال، فقط، عبر مهرجان الضحك في مراكش، الذي يشرف عليه.