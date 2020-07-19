درس في العزيمة.. شاب يصارع السرطان ينال شهادة الباكلوريا بميزة حسن

استطاع إسماعيل حميش، وهو مريض يصارع مرض السرطان منذ 16 من عمره، الحصول على شهادة الباكلوريا بميزة حسن؛ فالشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة على “فايسبوك”، لم تثنيه إصابته بالسرطان، على الحصول على البكالوريا.

وكشف إسماعيل، في تدوينة على صفحته، التي يتابعها أزيد من 140 ألف متتبع، أنه” بعد ثلاث سنوات بيضاء بين مَدٍ وجزر تحقق حلمه”، مبرزا أن الظروف الصحية حالت دون حصوله على شهادة الباكلوريا، في السنوات الماضية، لكن حميش استطاع، خلال السنة الجارية، نيل الباكلوريا بمعدل 16 وبميزة حسن.

يذكر أن الشاب، الذي يصارع السرطان، منذ سنوات، أعلن في السابق، التبرع بأعضائه بعد وفات، ولقيت هذه المبادرة ترحيبا وتعاطفا، واسعين، سواء لدى متتبعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أو المصابين بالمرض الخبيث، الذين رأوا في إسماعيل حميش نموذجا لتحفيزهم على مقاومة المرض، وعدم الاستسلام له.