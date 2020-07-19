لأسباب مجهولة.. طفل ينهي حياته بطريقة مؤلمة ضواحي الفقيه بن صالح!

أقدم طفل قاصرء مساء أمس السبت، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة، داخل منزل أسرته بدوار “ولاد سليمان” بجماعة دار ولد زيدوح، ضواحي الفقيه بن صالح.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر محلية، فقد أقدم طفل يبلغ من العمر 14 سنة على الانتحار شنقا، حيث تم العثور عليه معلق بواسطة حبل داخل منزل أسرته لأسباب لازالت مجهولة لحد الساعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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هذاء وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.