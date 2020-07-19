اتهام: أطلق النار على سيارة جاره بسبب خلاف على موقفها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد شاب (34 عاما) من قرية طمرة الزعبية، على خلفية إطلاق النار على سيارة جاره وإلحاق الضرر فيها.

وأرفقت النيابة العامة طلبا لتمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "المتهم أقدم على إطلاق النار بواسطة بندقية صيد على سيارة جاره يوم 22 حزيران/يونيو الماضي، بعد خلاف نشب بينهما على موقف سيارة الأخير، ما أسفر عن تهشيم الزجاج الأمامي للسيارة وإلحاق الضرر في مقدمتها".

وتابعت "في أعقاب ذلك لاذ المتهم بالفرار من المكان وبقي مختبئا في مكان آخر لمدة 6 أيام، إلى أن قام بتسليم نفسه فيما بعد للشرطة".

ونسبت لائحة الاتهام للشاب، تهم حيازة سلاح، إطلاق النار، إلحاق الضرر في الممتلكات وتشويش مجرى التحقيق.