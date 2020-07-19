الاحتلال يعتقل محافظ القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم، الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث.

وفي وقت سابق اليوم، داهمت قوّات الاحتلال منزل غيث في بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلّة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله، بحسب "وفا".

ومنذ توليه منصبه، اعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرّة، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

وليل السبت – الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان فيما احتجزت آخرين لساعات.

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وجاءت الاعتقالات على النحو الآتي: شاب من مدينة نابلس، وآخران من طولكرم، وشابان في الخليل.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في حي تل الرميدة.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال احتجزوا لمدة ساعة تقريبا عددا من الشبان من عائلات أبو هيكل، وغانم، وأبو عيشة، وغيرها، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في حي تل الرميدة.

وتشن قوات الاحتلال على الدوام عمليات احتجاز وتنكيل بحق المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطني ما تسمى مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتجري لهم عمليات تفتيش مهينة.