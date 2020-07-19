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السلطات الإسبانية تدعو سكان برشلونة الى البقاء في منازلهم بسبب كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 يوليه 2020

دعت السلطات الإسبانية سكان برشلونة الى البقاء في منازلهم بهدف التصدي لعودة انتشار (كوفيد-19).

 

وأعلنت الحكومة المحلية إغلاق صالات السينما والمسارح والملاهي الليلية، ومنعت أيضا زيارة دور رعاية المسنين والتجمعات لأكثر من عشرة أشخاص،كما سيتعيّن على المطاعم خفض قدرتها الاستيعابية بنسبة 50 بالمائة.

 

وحث مسؤولون في المنطقة، خلال مؤتمر صحافي، سكان برشلونة، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في البلاد، على التسوق عبر الإنترنت والخروج للضرورة القصوى فقط.

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ويواصل وباء كوفيد-19، الذي قتل حتى الآن ما لا يقل عن 590 ألف شخص حول العالم، انتشاره أو استأنف تفشيه في العديد من البلدان خصوصا في القارة العجوز حيث اتخذت العديد من الدول تدابير مشددة في محاولة لتجنب موجة ثانية.

 

وسجلت إسبانيا أكثر من 28 ألف وفاة جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وتراقب السلطات الإسبانية منذ عدة أيام أكثر من 120 بؤرة وبائية نشطة، خاصة في كاتالونيا (شمال-شرق).

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