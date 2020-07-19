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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أعلنت السلطات الصحية في الصين ،اليوم الاحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ليرتفع عدد الإصابات الى 83660 حالة، فيما تظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها ، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين ،والحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج وسجلت في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد وإقليم شاندونغ بشرق البلاد.
وسجل بر الصين الرئيسي يوم السبت 42 حالة إصابة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في المجمل من بينهم 18 حالة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في أورومتشي.
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