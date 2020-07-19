شكرا لقرائتكم خبر عن 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في الإمارات و352 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت عن 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد و 352 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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