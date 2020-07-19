شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:53 صباحًا, 19 يوليو 2020 م المناطق _ طهران أكدت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأحد حدوث انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران.

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