شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات بركان "سترومبولي" تفزع سكان جزيرة إيطالية والان نبدء بالتفاصيل

وقع انفجارين قويين لبركان "سترومبولي" تسببا في استيقاظ مزعج للكثير من السكان بالجزيرة الإيطالية التي تحمل نفس الاسم صباح اليوم الأحد. وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن المعهد الوطني للجيوفزياء وعلوم البراكين قوله أن فوهة البركان قذفت بصخور متوهجة في المنطقة المحيطة.

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