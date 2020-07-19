شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 211 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 352 حالة تعافي وحالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأجرت الوزارة أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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