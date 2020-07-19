شكرا لقرائتكم خبر عن شعبية ماكرون تتراجع.. والفرنسيون يؤيدون رئيس الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة واحدة إلى 37%، في حين أعربت أغلبية من الفرنسيين عن تأييدهم لرئيس وزرائه الجديد جان كاستكس، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شعبية الرئيس الفرنسي انخفضت بشكل مطرد منذ أن قفزت إلى 43% في مارس عندما اجتاح وباء كورونا فرنسا وبدأت حكومته إغلاقا لمدة ثلاثة أشهر.

وفي محاولة لإعادة تنشيط رئاسته قبل انتخابات 2022، قام ماكرون بتعديل الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وعين جان كاستيكس الذي لم يكن معروفا بشكل كبير رئيسا للوزراء.