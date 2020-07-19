بعد دخوله المستشفى.. "تويتر" يفيض بالدعاء لأمير الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاض موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بابتهالات ودعوات وتضرع إلى الله، أن يشفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، عقب الإعلان عن دخوله المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



وأطلق الكويتيون والإماراتيون وأهل الخليج هاشتاقات عدة تعبيرا عن حبهم وامتنانهم وتقديرهم لأمير الكويت، من بينها هاشتاق يحمل اسم الشيخ صباح، #صباح_الأحمد_الصباح، و#أجر_وعافية_ياوالد_الجميع، و #أمير_الإنسانية.

وأعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى، ظھر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبیة، قبل أن يعلن صباح الأحد إجرائه عملية جراحية تكللت بالتوفيق والنجاح.

وأبرز المغردون ومن بينهم أمراء وسفراء وشعراء وكتاب وإعلاميون المحطات المضيئة للشيخ صباح خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والزاخرة بالإنجازات، التي تسجل بأحرف من نور جهود بارزة على مدار 66 عاما قضاها في خدمة بلاده ودفاعا عن قضايا أمته ودعم القضايا الإنسانية وجهود السلام حول العالم.

السعودية تتضرع بالدعاء

وفي هذا الصدد نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز صورة أمير الكويت وغرد، قائلا: "اللهم احفظه بحفظك واشفه شفاءً لا يغادر سقمًا وأطل عمره وبارك له فيه".





في السياق نفسه، نشر الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ‏‏‏‏سفير السعودية لدى دولة الكويت، صورة الشيخ صباح وغرد ، قائلا: "اسأل الرحمن الرحيم أن يجمع لك بين الأجر والعافية".





الإعلامي السعودي عبدالله البندر عبر بدوره عن حجم محبة الشيخ صباح، وقوة العلاقة بين السعودية والكويت، قائلا: "عندما تمرض الكويت تتضرع السعودية بالدعاء.. أجر وعافية للشيخ #صباح_الأحمد_الصباح".





مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين



ومن الإمارات غرد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مبتهلا لله بالدعاء أن يشفيه، قائلا: "اللهم اكتب الصحة والسلامة لأمير الإنسانية وأقر أعين أهلنا بالكويت بسلامته".





في السياق نفسه، قال الإعلامي الإماراتي فارس عوض: "اللهم احفظه بحفظك واشفه شفاءً لا يغادر سقمًا وأطل عمره وبارك له فيه يارب العالمين".





الكاتب الإماراتي المعروف علي أبوالريش كتب سلسلة تغريدة عن الشيخ صباح، أبرز فيها مكانة أمير الكويت وإنجازاته الحافلة.





وقال أبو الريش:"#صباح_الاحمد_الصباح هو صباح #الكويت هو نهار السياسة، رجل من هذا الزمن استحق التكريم والتعظيم، استحق أن توشوش موجة العالم بصوت صريح وبوح فصيح بأنه الصباح المجلل بفطنة السياسيين وحنكة المؤمنين، وإبداع من هم جعلوا الكويت تتبوأ مكانتها في محور الدائرة الإنسانية".

أمير الكويت.. وشعراء الخليج

وعبر الشعر غرد من الإمارات المحامي أحمد الزرعوني، قائلا:

#صباح_الاحمد_الصباح

كل شاكي باس !! حضـنك يحتويـه

ونص جوع الارض من خيرك شبع

طيب قـلـبك !! أجـمـع العالم عليه

لم شمّل .. وقــرّب آراء .. وشفــع

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ماهو بس قلب الكويتي عشت فيه

عشت بـ القلب الخليجي مجتمـع

بدوره غرد الشاعر العماني حامد بن ناصر الحمر، معبرا عن حب أهل عمان للشيخ صباح، ومكانتهم في قلوبهم، قائلا:

من كثر مانعشق ترابك يا الكويت

صباح الاحمد داخل القلب مغروس

نرفع دعانا بكل حاره وكل بيت

محروس بوناصر من الشر محروس

مايوم عن دم العروبة تخليت

ومعزتك من حب هيثم وقابوس

#صباح_الاحمد_الصباح

أمير الإنسانية يتصدر الترند في الكويت

وداخل الكويت تصدر هاشتاق يحمل اسم الشيخ صباح الأعلى تغريدا في تويتر، وتحول الهاشتاق إلى تظاهر حب إلطترونية عبر فيها أهل الكويت حجم المحبة والتقدير لأميرهم.

وغرد البرلماني الكويتي مبارك هيف الحجرف داعيا الله بالشفاء لأمير البلاد، قائلا:"أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمُّن على سمو الأمير بموفور الصحة والعافية.اللهم إنا نستودعك أميرنا فاحفظه بحفظك واحفظ الكويت واهلها من كل مكروه".

بدوره قال الكاتب الكويتي فيحان العازمي: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".

المغردي البحريني علي المريخي نشر صور تجمع الشيخ صباح مع قادة البحرين، وغرد داعيا له بالشفاء، قائلا :"خطاك السو يا بوناصر يا والد الجميع .. #اجر_وعافيه_ياوالد_الجميع".

أمير الإنسانية

وخضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس السبت، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

ويبتهل الكويتيون وأهل الخليج لله بالدعاء أن يشفي الشيخ صباح ليواصل مسيرته الحافلة بالعطاء.

ومنذ توليه أول مسؤولية "عمل عام" في 1954، وهو في الـ25 من عمره، ومرورا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عاما، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته في حل العديد من أزمات المنطقة.





ببسمته المتفائلة وسياسته الحكومية، استطاع أن يكسب حب واحترام الجميع، وتوجت مبادراته الإنسانية، التي كانت لها أصداء عالمية بتكريم رفيع من الأمم المتحدة بمنحه في 9 سبتمبر/أيلول 2014 لقب "قائداً للعمل الإنساني"، وهو لقب تم اعتماده خصيصاً له نظراً لجهوده في العمل الإنساني على الصعد كافة، ولم يتم منح مثل هذا اللقب لأحد من قبل.

تلك المسيرة الحافلة بالعطاءات والإنجازات، حصل خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على عدة أوسمة تقديرا لجهوده البارزة.

وإضافة إلى تكريمه من قبل الأمم المتحدة عام 2014، ومنحه لقب "قائد العمل الإنساني"، وحصوله على "وسام زايد" عام 2006، حصل أيضا على قلادة الملك عبد العزيز آل سعود من السعودية، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكة البحرين، ووسام عمان المدني من الدرجة الأولى من سلطنة عمان، ووسام جوقة الشرف الأكبر من الجمهورية الفرنسية.