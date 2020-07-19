للمرة 17 في عام..الاحتلال يعتقل محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد ،محافظ القدس عدنان غيث، من منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية داهمت منزل غيث في بلدة سلوان واعتقلته بعد تفتيش المكان، دون توضيح الأسباب.

وأضاف شهود العيان أنه تم نقل غيث إلى معتقل "المسكوبية" في القدس الغربية للتحقيق.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال غيث منذ بداية العام الجاري، بعد اعتقاله في أبريل/نيسان ومايو/آيار الماضيين.

وبذلك يصل عدد مرات اعتقال محافظ القدس إلى 17 مرة منذ نهاية أغسطس/آب 2018.

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وتفاوتت فترة الاعتقال ما بين عدة ساعات وعدة أيام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين بالقدس الشرقية، بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ورئيس المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بلال النتشه.

وتتهم السلطات الإسرائيلية المسؤولين الفلسطينيين بتقديم العون لسكان القدس الشرقية من أجل مواجهة أزمة كورونا.

وتعتبر إسرائيل هذه المساعدات بأنها" انتهاك لسيادتها" بالقدس.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1100 في مدينة القدس الشرقية.