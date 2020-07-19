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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الصين ،اليوم الاحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ليرتفع عدد الإصابات الى 83660 حالة، فيما تظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها ، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين ،والحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج وسجلت في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد وإقليم شاندونغ بشرق البلاد.

 

وسجل بر الصين الرئيسي يوم السبت 42 حالة إصابة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في المجمل من بينهم 18 حالة جديدة لمرضى لا تظهر عليهم أعراض في أورومتشي.

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