211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في الإمارات و352 حالة شفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وكشفت عن 211 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد و 352 حالة شفاء وحالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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