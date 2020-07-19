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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح عن عمر يناهز 89 عاماً.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن جثمان الفقيد وري الثرى صباح اليوم الأحد.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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