الديوان الأميري الكويتي ينعي الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح عن عمر يناهز 89 عاماً.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن جثمان الفقيد وري الثرى صباح اليوم الأحد. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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