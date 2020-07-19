محافظة أصفهان وسط إيران تشهد انفجارا في إحدى محطات توليد الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت محافظة أصفهان وسط إيران، الأحد، انفجارا في إحدى محطات توليد الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.



ولم تسجل الوكالة وقوع أي إصابات حتى الآن إثر الانفجار في محطة الطاقة بمحافظة أصفهان.

وذكر سعيد محسني، المدير التنفيذي بشركة إنتاج الطاقة الكهربائية في أصفهان، الأحد، أن الانفجار حدث بمحول داخل محطة كهرباء "إسلام آباد" بالمحافظة.

وأضاف محسني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أنه لم يكن هناك انقطاع في استمرارية إمدادات الكهرباء للمشتركين وتشغيل محطة توليد الكهرباء.

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وأشار مدير شركة كهرباء أصفهان إلى أن الحادث وقع في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما عاد العمل بمحطة الكهرباء إلى طبيعته بعد حوالي ساعتين كما يتم إصلاح المعدات التالفة واستبدالها، حسب قوله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد إيران انفجارات مماثلة في عدة مناطق على مدار شهر يوليو/تموز الجاري.

ففي 13 يوليو/تموز الجاري، فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقا بعدما اندلع حريق في مجمع صناعي في شمال شرق البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز، والتي انفجر أحدها.

ومنتصف الشهر الجاري، اندلع حريق هائل في مصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل.

تعد محطة "إسلام آباد" للطاقة الحرارية، التي يبلغ عمرها حوالي 50 عاما، أقدم محطة كهرباء في محافظة أصفهان.

تقع هذه المحطة التي تبلغ مساحتها حوالي 74 هكتارا على ضفاف نهر زاينده رود وجنوب غرب أصفهان، وتتصل بشبكة الكهرباء الإيرانية بخمس وحدات تسخين بطاقة اسمية 835 ميجاوات، وتخدم حوالي 2 مليون شخص.