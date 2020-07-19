المهندس محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي خلفا للعصار

كتب: ضياء السقا
ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، يحلف اليمين اليوم، وزيرا للإنتاج الحربي، خلفا للراحل للفريق محمد العصار.
ويشغل الدكتور محمد أحمد مرسى، منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مساعدا لوزير الدفاع، ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم أمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في 6 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان.
وقبل وفاته، حرص أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
ومُنذ أيام، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، طالب الرئيس السيسي، بإطلاق اسم الفريق محمد العصار، على محور «أبوبكر الصديق- تحيا مصر»، الذي يمر على «ألماظة، سفير، المحكمة، ابن الحكم، الحلمية، المطرية، عمر المختار، الأميرية».
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