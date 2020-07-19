شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد يؤيد القائمة الوطنية "من أجل مصر" ويدعو لانتخابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب الغد، إنه بالرغم من اعتذاره عن المشاركة ضمن القائمة الوطنية لأحزاب الحوار الوطني ( من أجل مصر)، بقيادة حزب مستقبل وطن وعضويه 10 أحزاب لانتخابات غرفة الشيوخ، وبرغم عدم مناقشة أسباب اعتذاره عن المشاركة، فإن الغد حريص كل الحرص على عدم شق الصف الوطني وحريص علي عدم الانسحاب من التحالف، ومدرك لأهمية التماسك الوطني لكل أنصار ثوره 30 يونيه وهو حريص أيضا على تقديم نموذج وطني ناضج وحريص على استمرار التحالف الانتخابي الذي انضم اليه، والحوار الوطني الذي كان حزب الغد ضمن باكوره المستجيبين و المنضمين له في ديسمبر من العام الماضي، حيث دعي اليه ورعاه حزب مستقبل وطن.

لذلك ولغيره، يؤيد حزب الغد ويدعم تلك القائمه الوطنيه الحزبيه التي تضم زملاء العمل الوطني، والسياسي، ورفقاء ثوره 30 يونيه.

ودعا حزب الغد في بيان له جمهور الناخبين لانتخابها، والنزول والتصويت لها ويتمني لها التوفيق والنجاح والفوز بثقه أغلبيه الناخبين ويدعو لجانه المختلفه بالمحافظات وقياداته المركزيه للدعايه لها.

ويستعد حزب الغد مجددا للمشاركه في انتخابات مجلس النواب القادم ضمن نفس التحالف الانتخابي لاحزاب الحوار الوطني والقائمة الوطنية والذي يشرف الغد بالانضمام له .

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واكد حزب الغد علي كامل دعمه للاجماع الوطني والتزامه بالاصطفاف الوطني في هذه المرحله الهامه والدقيقه من عمر الوطن.

وأوضح حزب الغد علي أن التحديات تلح وبشده، وتطلب الموقف الوطني المسؤول من الجميع، مؤكدا على أهميه التماسك الوطني في هذه الآونه الخطيره وتجاوز أى خلافات حزبيه، والتحلي بالمسؤوليه الوطنيه، وتجاوز الشخصي والتحلي بالموضوعيه وتجاوز الحزبي والتركيز فقط علي الوطني.

وأعلن الحزب عن كامل دعمه مجددا لكل القرارت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والقائد الاعلي للقوات المسلحه في مواجهه تلك التحديات الحاليه الخطيره التي تهدد امننا القومي حاليا ، حمي الله مصر وشعبها.