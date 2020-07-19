شكرا لقرائتكم خبر عن فشل أردوغان.. موجة استقالات جديدة تضرب حزب العدالة والتنمية بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، منذ أكثر من عام، استقالات عنيفة في صفوف أعضائه وقياداته، وذكرت صحيفة زمان التركية، أن حزب العدالة والتنمية شهد موجة استقالات جديدة، حيث تقدَّمت رئيسة لجان المرأة في فرع حزب العدالة والتنمية ببلدة كيزيل تابه التابعة لمدينة ماردين جنوب تركيا، أمينة جوكتاش، باستقالتها من الحزب، ومعها 14 عضوًا من الحزب الحاكم، ليقرروا الانتقال إلى صفوف حزب المستقبل الذي يترأسه أحمد داود أوغلو.

وأكد رئيس شعبة حزب المستقبل في مدينة ماردين، أمين إلهان، أن الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية ستستمر خلال الأيام المقبلة.

اللافت أن الاستقالات تتوالى من صفوف حزب العدالة والتنمية منذ عام تقريبًا، لأسباب مختلفة، ولكن النتيجة واحدة فهم ينضمون إلى حزب المستقبل.

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أمين إلهان، قال في تعليقه: إن المواطنين في المدن الواقعة في جنوب شرق البلاد، انضموا إلى حزب العدالة والتنمية لأنهم لم يجدوا حزبًا سياسيًا آخر يمثلهم، بديلًا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. إلا أن حزب العدالة والتنمية نفسه تحول في الفترة الأخيرة لحزب يطبق سياسات الحركة القومية”.