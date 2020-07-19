شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب إنشاء مستشفى لعلاج مرضى الإدمان والأمراض النفسية بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سمير رشاد ابو طالب، إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية والعصبية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن المحافظة لا يوجد بها سوى مستشفى واحدة، فى الوقت الذى يبلغ تعداد سكان المحافظة ما يفوق الـ6 مليون نسمة، تعمل بطاقة 50 سرير و5 أسرة للعناية المركزة فقط، مما يشكل صعوبة بالغة فى الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، وترك الباب مفتوح أمام القطاع الخاص على مصراعية وتم رفع أسعار تقديم الخدمة فى المستشفيات الخاصة ومراكز التأهيل والجمعيات بصورة كبيرة تثقل كاهل المواطنين مما قد يتسبب فى عزوف البعض عن الحصول على الخدمة لعدم قدرتهم على مصاريف هذه المستشفيات الخاصة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة وحصل على موافقة مبدئية لبناء مستشفى لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، متابعا:" يوميا يوجد مطالب من الأهالى لعلاج أبنائهم وذويهم فى بعض المناطق، وعدم وجود سوى مستشفى واحدة يتسبب هذا الأمر فى الضغط عليها".

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وأعلن عضو مجلس النواب، انه حصل على موافقة لبناء جناح على مساحة أرض مخصصة لبناء المستشفى تبلغ 3 آلاف متر، لتقدم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى المحافظة، كما ستكون بمثابة مركز لتقديم الخدمة والرعاية اللازمة للمحافظات المجاورة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اعتمد مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير التنفيذية للوزارات والجهات المعنية عن خمسة سنوات المقبلة فى الفترة من 2020/ 2025 تمهيدا لعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها .