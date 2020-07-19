ميدلت.. إغلاق مسبح وفندق لعدم احترامهما التدابير الوقائية

أغلقت السلطات المحلية، أمس السبت، مسبحا، وفندقا في الجماعة الترابية آيت ازدك بقيادة أحواز جبل العياشي، إقليم ميدلت، لعدم احترامهما التدابير الوقائية، والاحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب مصادر محلية، فإن اللجنة الإقليمية لليقظة أغلقت مسبحا داخل فندق، يستقبل الزبائن خلافا لتوصياتها، التي أمرت، في وقت سابق، بعدم استقبال الزبائن غير القاطنين في الفندق في المسبح.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة بحضور السلطات المحلية عملت على تحرير محضر في الموضوع مع إغلاق مؤقت للمسبح، و الفندق إلى حين القيام بالاجراءات الاحترازية، الموصى بها في هذا الشأن.