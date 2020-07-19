أغلقت السلطات المحلية، أمس السبت، مسبحا، وفندقا في الجماعة الترابية آيت ازدك بقيادة أحواز جبل العياشي، إقليم ميدلت، لعدم احترامهما التدابير الوقائية، والاحترازية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وحسب مصادر محلية، فإن اللجنة الإقليمية لليقظة أغلقت مسبحا داخل فندق، يستقبل الزبائن خلافا لتوصياتها، التي أمرت، في وقت سابق، بعدم استقبال الزبائن غير القاطنين في الفندق في المسبح.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة بحضور السلطات المحلية عملت على تحرير محضر في الموضوع مع إغلاق مؤقت للمسبح، و الفندق إلى حين القيام بالاجراءات الاحترازية، الموصى بها في هذا الشأن.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد أكد في وقت سابق أنه يسمح لأصحاب المؤسسات الفندقية بفتح المسابح في وجه الزبائن، وأنه تقرر إغلاق فقط المسابح العمومية.
وأكد المصدر ذاته: ” أن قرار الإغلاق يهم المسابح البلدية المغطاة، التي يصعب فيها استباب شروط الوقاية، والتباعد الاجتماعي؛ فيما لا يوجد أي إشكال في إعادة فتح مسابح المؤسسات الفندقية في وجه زبائن هذه المؤسسات”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدلت.. إغلاق مسبح وفندق لعدم احترامهما التدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.