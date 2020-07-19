مؤلم.. غرق شاب داخل ضيعة فلاحية ضواحي شيشاوة!

لقي شاب، أمس السبت، مصرعه غرقا في أحد الأحواض المائية الفلاحية، في ضواحي دوار الهالات إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك يبلغ من العمر 25 سنة، وكان يسبح في حوض مائي داخل ضيعة فلاحية، يعمل فيها مستخدما، قبل أن يعثر عليه جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر، حلت مصالح الدرك الملكي في شيشاوة، وعناصر الوقاية المدنية في عين المكان، حيث جرى انتشال جثة الهالك، ونقلها على متن سيارة إسعاف لنقل الموتى الى مستودع الأموات في مراكش.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بإخضاع الجثة للتشريح الطبي.