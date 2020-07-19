وصلت، قبل قليل، إلى ميناء طنجة المتوسط باخرة على متنها 1200 عاملة مغربية، قادمة من حقول الفراولة الإسبانية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن العاملات أخضعن لتحاليل مخبرية داخل الباخرة، للتأكد من إصابتهن بالفيروس التاجي أو عدمها، كما سيتم وضعهن رهن تدابير الحجر الصحي، المعمول بها من طرف وزارة الصحة، قبل السماح لهن بالعودة إلى منازلهن.
وكانت حالة من الاستنفار قد سادت ميناء طنجة المتوسط، ليلة السبت/الأحد، استعدادا لاستقبال عاملات الفراولة، إذ جندت السلطات المينائية جميع مصالحها من أجل استقبالهن في ظروف جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عددهن 1200.. باخرة عاملات الفراولة القادمات من إسبانيا ترسو في ميناء طنجة المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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