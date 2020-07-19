طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بداخل الإقليم الجنوبية، وسوس، وتانسيفت، والجنوب الشرقي، والسهول غرب الأطلس وداخل المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، على سواحل المحيط الأطلسي الشمالي وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية، وذلك فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة وزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، الجنوب-الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا على العموم، مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقاليمنا الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى نسبيا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالبوغاز، والشرق، والجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و22 درجة بالسواحل والمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والشرق، وما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و46 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وسوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وسهول تانسيفت، والرحامنة، وشياظمة، وما بين 37 و42 درجة بسهول غرب الأطلس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 33 و40 درجة بالشرق، والسهول المحيطية، وما بين 25 و32 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالمحيط الأطلسي، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، ما عدا ما بين كاب غير وسيدي إفني، حيث سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان.