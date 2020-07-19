المشيرفة: تصريح مدع ضد شاب بإطلاق النار على آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة صباح اليوم، الأحد، تصريح مدع عام ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان المشيرفة بمنطقة وادي عارة، على خلفية ضلوعه في جريمة إطلاق نار والتسبب بإصابة مواطنين من القرية بجراح.
ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، في الأيام القريبة، لائحة اتهام مرفقة بطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد المشتبه به.
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 3 تموز/يوليو الجاري، حينما تعرض شابان لجريمة إطلاق نار في المشيرفة، ما أسفرت عن إصابتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة.
وأحيل المصابان آنذاك إلى مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة لاستكمال العلاج.
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