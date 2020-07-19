الطيبة: مصرع شخص دهسا واقتياد 3 مشتبهين للتحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شادي شريم من سكان مدينة الطيبة، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس بالقرب من رام الله.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها "اقتادت سائق المركبة الضالع في الحادث بالإضافة إلى شخصين آخرين، للتحقيق معهم بشبهة ضلوعهم في الحادث".

وعلم أن المشتبهين هم من سكان الضفة الغربية.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.