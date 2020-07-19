كورونا في المجتمع العربي: 465 في رهط، 302 بعرعرة النقب، 243 بباقة و170 بكفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت معطيات وزارة الصحة تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات بالمجتمع العربي، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.

وأظهرت المعطيات ارتفاع في عدد الإصابات بعدة بلدات في النقب والجليل والساحل والمثلث، فيما طرأ ارتفاع بحالات التعافي في بلدات أخرى.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الأحد، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 465، المتعافون 197.

عرعرة النقب: المصابون 302، المتعافون 164.

حورة: المصابون 255، المتعافون 209.

دير الأسد: المصابون 157، المتعافون 150.

أم الفحم: المصابون 191، المتعافون 109.

باقة الغربية: المصابون 243، المتعافون 54.

الطيبة: المصابون 169، المتعافون 55.

جت المثلث: المصابون 78، المتعافون 38.

اللقية: المصابون 38، المتعافون 18.

عرعرة المثلث: المصابون 79، المتعافون 16.

جلجولية: المصابون 67، المتعافون 16.

طلعة عارة: المصابون 28، المتعافون 16.

كفر قرع: المصابون 170، المتعافون 35.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 39.

شفاعمرو: المصابون 44، المتعافون 18.

جسر الزرقاء: المصابون 97، المتعافون 47.

الفريديس: المصابون 24، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 33.

الناصرة: المصابون 138، المتعافون 26.

طمرة: المصابون 57، المتعافون 25.

كفر قاسم: المصابون 181، المتعافون 38.

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سخنين: المصابون 31، المتعافون 19.

كفر كنا: المصابون 22، المتعافون 17.

نحف: المصابون 58، المتعافون 14.

قلنسوة: المصابون 154، المتعافون 15.

مجد الكروم: المصابون 36، المتعافون 23.

الطيرة: المصابون 76، المتعافون 15.

كسيفة: المصابون 140، المتعافون 19.

يافة الناصرة: المصابون 40، المتعافون 8.

عين ماهل: المصابون 41، المتعافون 7.

إكسال: المصابون 35، المتعافون 9.

تل السبع: المصابون 18، المتعافون 12.

كفر برا: المصابون 23، المتعافون 8.

دير حنا: المصابون 18، المتعافون 12.

كفر ياسيف: المصابون 20، المتعافون 8.

كابول: المصابون 18، المتعافون 7.

كفر مندا: المصابون 15، المتعافون 0.

بسمة: المصابون 15، المتعافون 8.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 6.

عسفيا: المصابون 20، المتعافون 5.

الرامة: المصابون 20، المتعافون 6.

بيت جن: المصابون 16، المتعافون 3.

عرابة: المصابون 16، المتعافون 6.

جديدة المكر: المصابون 19، المتعافون 5.