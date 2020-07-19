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مقتل 12 مسلحا من طالبان في اشتباكات شمالي أفغانستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 يوليه 2020

قتل 12 مسلحا من حركة طالبات وأصيب 6 آخرون، في اشتباكات مع قوات الأمن، شمالي أفغانستان، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

 

وذكر فيلق شاهين 209 التابع للقوات المسلحة الأفغانية، في بيان، أن مسلحي حركة طالبان شنوا هجمات في منطقتي كوهيستان وشيرين تاجاب، مستهدفين مواقع أمنية في الأجزاء الوسطى من المنطقتين.

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وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية ردت على الهجمات، حيث قتلت 12 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، وأصيب 6 آخرون منهم خلال الاشتباكات، فيما لم تعلق حركة طالبان على الاشتباكات حتى الآن.

 

وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين طالبان وواشنطن في فبراير/شباط.

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