تحقيق ألماني: قطر تمول إرهاب حزب الله اللبناني عبر منظمة خيرية

الأحد 19 يوليه 2020

أفاد تحقيق أجرته صحيفة دي تسايت السياسية الألمانية المرموقة بأن قطر تمول حزب الله اللبناني عبر منظمة خيرية شهيرة وبمعرفة مسؤولين في حكومتها.



وأضافت الصحيفة في تحقيقها: "عادة ما يتم إخفاء عالم الخدمات السرية والعملاء والأنشطة المرتبطة بهما عن العامة. ونادرًا ما ترتفع الستارة قليلاً وتسمح برؤية بعض مما يجري في هذا العالم".

وأضافت أن "هذا هو الوضع في الوقت الحالي.. وبين برلين والدوحة، تتكشف قضية كبرى متعلقة بالمال وتجارة الأسلحة والإرهاب".

ولفتت إلى أن "القصة تتمحور حول جايسون جي (الحرف الأول من اسمه الثاني)، المقاول الذي يعمل أيضا كعميل سري وعمل لصالح العديد من الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات، ونفذ مهام في العديد من دول العالم، منها قطر".

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن "قطر، الإمارة الصغيرة التي تستعد لتنظيم كأس العالم بعد عامين، معروفة بأنها لاعب نشط بشكل مذهل في عالم الظل للخدمات والأنشطة السرية، وتدعم المنظمات المتطرفة".

ونوهت إلى أنه "في الدوحة، حصل جايسون على بعض المعلومات الخطيرة، أولها عن صفقة سلاح لعدد من الأسلحة من أوروبا الشرقية أجرتها شركة قطرية"، لكن التحقيق لم يذكر تاريخ هذه الصفقة ونوع الأسلحة، والجهة التي حصلت عليها، لكن ذكرها جاء في سياق الدعم القطري لحزب الله.

كما حصل العميل جايسون على معلومات عن تبرعات بمبالغ طائلة جمعتها مؤسسة قطرية خيرية شهيرة، بمعرفة مسؤولين كبار في الحكومة القطرية، وذهبت إلى حزب الله في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على ملف ضخم بحوزة جايسون، يضم عددا من الوثائق عن النشاط القطري السري ودعم حزب الله.