شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ناطع والسوادية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديريتي ناطع والسوادية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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