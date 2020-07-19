لقاح "إمبريال كوليدج" البريطاني يدخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية

الأحد 19 يوليه 2020

كشف الباحثون في "إمبريال كوليدج" بلندن، أن التجارب السريرية التي تجرى على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد دخل المرحلة الثانية.



وقام العاملون على تطوير لقاح "إمبريال كوليدج" في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، بتلقيح عدد أكبر من المتطوعين المشاركين في التجارب، وذلك من أجل تقييم الجرعة المثالية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح مع 15 متطوعا.

وسيختبر اللقاح في المرحلة الثانية من التجارب على 105 مشتركا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، حيث سيحصلون على أولى جرعاتهم المكوّنة من ثلاث جرعات.

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وسيعود المتطوعون الـ15 الأوائل الذين كانوا في المرحلة الأولى، لتلقي جرعتهم "الداعمة" الثانية في الأيام القليلة القادمة، وسيخضع جميع المشاركين في المرحلتين للمراقبة الدقيقة، وستسجل أي ردود فعل سلبية للقاح، كما سيحلّل الخبراء دماء المشاركين بحثا عن أجسام مضادة تشكلت ضد فيروس "سارس- كوف-2". وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتعليقا على التقدم الذي يتم إحرازه مع لقاح إمبريال كوليدج"، قالت رئيسة قسم الدراسات السريرية، الدكتورة كاترينا بولوك: "البداية واعدة ولكن من السابق لأوانه التكهن بفعالية اللقاح في منع العدوى. التجارب السريرية الأولى سارت بشكل جيد، ونشكر جميع المتطوعين في هذا المشروع".

ومن جانبه قال البروفيسور روبين شاتوك الذين يقود جهود تطوير اللقاح المضاد لكوفيد-19: "التقدم للمرحلة الثانية مهمة لإثبات جدوى لقاحنا. سيوفر تحليل عينات الدم للأجسام المضادة، واستجابة الخلايا التائية، بعض المؤشرات على ما إذا كان لقاحنا يمكن أن ينتج استجابة مناعية لمحاربة الفيروس التاجي".

وتقوم تجارب "إمبريال كوليدج" على تقنية تضخيم الحمض النووي الريبوزي "saRNA"، ومحاكاة الطريقة التي تعمل بها خلايا الجسم لصنع مصل مضاد لمقاومة الأمراض، بما يعني إدخال جسم غريب يحفز رد فعل مناعي بدلا من حقن الجسم بالمصل ذاته بشكل مباشر.