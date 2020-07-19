شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جديد في إيران يستهدف منشأة للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

وقع انفجار جديد، صباح اليوم الأحد، في إيران، استهدف هذه المرة منشأة للطاقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإن انفجار قوي استهدف منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.