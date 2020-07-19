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أمير الكويت يُجري عملية جراحية ناجحة

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري إن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الصباح أجرى عملية جراحية ناجحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قد دخل المستشفى ظهر أمس السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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