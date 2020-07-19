شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يُجري عملية جراحية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري إن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الصباح أجرى عملية جراحية ناجحة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قد دخل المستشفى ظهر أمس السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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