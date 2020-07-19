شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 6109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6109 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 95 حالة وفاة . وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 771000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12342 حالة وفاة .

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