شكرا لقرائتكم خبر عن 189 قتيلاً جراء فيضانات الهند ونيبال والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون حكوميون اليوم الأحد إن نحو أربعة ملايين شخص في ولاية أسام بشمال شرق الهند ونيبال المجاورة نزحوا عن ديارهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة مما أدى إلى فقد العشرات وارتفاع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 189.

وقال المسؤولون إن فيضان نهر براهمابوترا الذي يجري عبر التبت في الصين والهند وبنجلادش أضر بالمحاصيل وتسبب في انهيارات طينية وشرد ملايين الأشخاص.

وقال وزير الموارد المائية في ولاية أسام كشاب ماهانتا لرويترز "حالة الفيضان لا تزال حرجة حيث تفيض معظم الأنهار بشكل خطير فوق مؤشر الخطر".