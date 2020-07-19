شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يجري عملية جراحية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

صرح وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى الباري جل وعلا ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل.

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