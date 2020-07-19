شكرا لقرائتكم خبر عن 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 196 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة. وأفادت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.638 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 299 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 4.081 حالة.

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