انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان وسط إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.



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