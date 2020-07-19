انتشال جثة غريق أسفل جسر الجمهورية

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة، انتشلت جثة شاب من داخل نهر دجلة أسفل جسر الجمهوريه نتيجة السباحة في النهر".

وأضاف البيان، أنه "تم التعرف علية من خلال ذويه"، مشيراً إلى "تسليم الجثة وفق إجراءات إصولية".

