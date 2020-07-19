توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع الحالي في عموم البلاد، مبينة أن ثلاث محافظات سجلت هذا اليوم نصف درجة الغليان فيما تجاوزت الحرارة في محافظة البصرة نصف درجة الغليان.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانواء الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والبصرة تتجاوز نصف درجة الغليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.