وزير الزراعة: ثلاثة محاصيل في طريقها للتصدير

اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن انجاز الاجراءات بتصدير ثلاثة محاصيل إلى دول الخليج كمرحلة أولى، مبينة أن هذه المحاصيل من الفائض في المنتجات الزراعية.



وأضاف الخفاجي أنه "ستتم متابعة السوق المحلية من ناحية الكميات المتوفرة واسعار السلع الزراعية مما يضمن سحب فائض المنتجات الزراعية للتصدير"، مبيناً أنه "تم منح شركة واحة الصحراء العربية الزراعية اجازة تصدير للمنتجات الزراعية اعلاه وسيتم منح اجازات أخرى للشركة نفسها وشركات تسويق زراعي أخرى ترغب بالتصدير للخارج". وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، في حديث لصحيفة الصباح شبه الرسمية ان "الوزارة انجزت جميع الاجراءات الخاصة بتصدير ثلاثة محاصيل زراعية هي الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 250 طنا لكل محصول زراعي من فائض المنتجات الزراعية كمرحلة أولى لدول الخليج العربي حاليا، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ".وأضاف الخفاجي أنه "ستتم متابعة السوق المحلية من ناحية الكميات المتوفرة واسعار السلع الزراعية مما يضمن سحب فائض المنتجات الزراعية للتصدير"، مبيناً أنه "تم منح شركة واحة الصحراء العربية الزراعية اجازة تصدير للمنتجات الزراعية اعلاه وسيتم منح اجازات أخرى للشركة نفسها وشركات تسويق زراعي أخرى ترغب بالتصدير للخارج".

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