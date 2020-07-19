الإمارات تمنح عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة المياه المُعاد تدويرها

هذا وستوفر خطوط التوزيع الجديدة عند اكتمالهما ما يقارب 85 مليون غالون من المياه المعاد تدويرها يومياً، وهي كمية كافية لري أكثر من 3.5 مليون شجرة نخيل.

وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء المُدارة من قبل البلديات. كما يمكن لحوالي 4 آلآف مزرعة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.

