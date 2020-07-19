الإمارات تمنح عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم لتوسيع شبكة المياه المُعاد تدويرها

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، أن شركة أبوظبي للتوزيع، التابعة لها، قد منحت عقوداً لمشاريع بقيمة 900 مليون درهم إماراتي لتوسيع شبكة توزيع المياه المعاد تدويرها ضمن برنامج التوسعة التابع للشركة.
وسيساهم هذا التوسع بزيادة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية ولأغراض تجارية، إلى جانب ري الحدائق والمسطحات الخضراء المُدارة من قبل البلديات. كما يمكن لحوالي 4 آلآف مزرعة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.
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