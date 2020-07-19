الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد، أن الأمير صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية اليوم، تكللت بالنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح، إن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح. وكان الديواني الأميري في الكويت أعلن، أمس السبت، دخول الصباح المستشفى لـ"إجراء فحوصات طبية".





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