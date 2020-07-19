إيران تعاقب 3 أكراد بالسجن 16 عاما لحرقهم صورة سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة إيرانية 3 أشخاص في محافظة كردستان الواقعة شمال غربي البلاد بالسجن 16 عاما بتهمة حرق صورة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني (قتل في ضربة أمريكية بالعراق مطلع العام الجاري).

وذكرت منظمة هنجاو الحقوقية التي تغطي أخبارا تتعلق بمحافظة كردستان في إيران، الأحد، في تقرير لها أن محكمة الثورة في مدينة سقز اتهمت هؤلاء الأشخاص بالانتماء إلى مجموعة معارضة للنظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن الأكراد الثلاثة آرمان حسين زادة، وميلاد حسيني، وبهمن رحيمي عوقبوا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لكل منهم على الترتيب لاتهامهم بالدعاية ضد النظام من خلال إشعال النيران في ملصقات لسليماني، والعضوية في حزب معارض.

واعتقلت السلطات الإيرانية صبيا يبلغ من العمر 17 عاما يدعى سينا ​​عبد اللهى في نفس القضية، ولكن لا يزال وضعه القانوني مجهولا، حسب التقرير.

وتعرض الأشخاص الأربعة المذكورون للتوقيف من جانب أجهزة الأمن الإيرانية في مطلع العام الجاري، بعد فترة وجيزة من مقتل قاسم سليماني إثر قصف موكبه بصاروخ من طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

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وبرز قاسم سليماني قبل مقتله كرأس حربة في تدخلات النظام الإيراني العسكرية خارج الحدود، حيث قاد فيلق القدس المعروف كذراع خارجية لتنفيذ مهام لحساب الحرس الثوري إقليميا ودوليا.





وحاول النظام الإيراني بعد مقتله (سليماني) رسم صورة بطل قومي له في أذهان الرأي العام بالداخل، لكن أظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمزيق متظاهرين ملصقات وصورا لقاسم سليماني، وسط مطاردات من جانب قوات الأمن الإيرانية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأفادت تقارير إخبارية مؤخرا باعتقال عدة أشخاص إيرانيين على خلفية اتهامات لهم بإهانة صورة سليماني الذي شارك بقمع احتجاجات شعبية خلال العقود الماضية.