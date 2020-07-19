اعتقالات بالضفة.. والاحتلال يقتحم بلاطة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ٩ فلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال عمليات اقتحام ومواجهات في مناطق متفرقة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مكتوب تلقته ”الخليج 365”، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من الضفة الغربية.

ووفق البيان، اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من محافظة طولكرم،شمالي الضفة الغربية، واثنين من الخليل (جنوب)، وواحدا من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في نابلس (شمال).

في هذه الأثناء، أفاد شهود عيان لـ"الخليج 365" أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة.

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وأدت المواجهات إلى إصابة مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، واعتداءات، وتخريب لمحتويات المنازل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت وائل سميح حشاش ،22 عاماً، من داخل المخيم.

وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، دون توضيح الأسباب.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتعتقل مواطنين على الرغم من انتشار جائحة كورونا.