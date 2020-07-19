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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أعلى زيادة في إصابات كورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الارتفاع القياسي على مدار 24 ساعة الماضية بالنسبة إلى حالات الإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد-19" بالهند قد قدر بنحو 38,902 حالة جديدة، الأمر الذي أدى لرفع إجمالي الحالات في البلاد ليبلغ نحو 1,077,618 حالة إصابة، وفقا للبيان.
وبالمقابل أعلنت وزارة الصحة بنيودلهي يوم الأحد عن 543 حالة وفاة إضافية ليبلغ المجموع 26,816 حالة وفاة.
وعلى صعيد حالات الشفاء، فإن عدد الأشخاص المتعافين يزداد، إذ تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 677,422 مريضاً تعافوا حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، لتقدر معدلات الشفاء بحوالي 62.82٪.
ومن جهتهم، قال خبراء أنه من المرجح أن تشهد الهند م سلسلة من الذروات المقبلة وذلك مع انتشار العدوى في المناطق الريفية.
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