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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تعتبر إخفاق القمة الأوروبية بشأن خطة الإنعاش أمرا واردا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تعتبر إخفاق القمة الأوروبية بالنسبة لحزمة إعادة الإعمار المخطط لها بالمليارات في ظل أزمة كورونا، أمرا واردا .
وقالت ميركل صباح اليوم الأحد في بروكسل عند بدء اجتماع القمة في اليوم الثالث من المشاورات: "لا يزال لا يمكنني قول إذا ما كان سيتم التوصل لحل أم لا".
وأضافت المستشارة الألمانية: "هناك الكثير من النوايا الحسنة، ولكن هناك أيضا كثيرا من المواقف... ولكن من الممكن ألا يتم التوصل لنتيجة اليوم أيضا"، وأكدت ميركل أن اليوم الثالث في القمة سيكون بالتأكيد يوما حاسما في المفاوضات.
يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قرر تمديد القمة لمدة يوم من أجل العمل على مقترح تسوية جديد على مدار الليل.
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